Palermo-Sampdoria, Bereszynski: “Fondamentale dare continuità”

Il difensore: "È stata la settimana più emozionante della mia vita"

“Oggi prima della partita era fondamentale dare continuità. Sapevamo non fosse facile, la Samp sta meglio rispetto all’inizio. Non si può vincere sempre 5-0, ma era importante fare risultato e dare continuità in campionato”. Parla così Bartosz Bereszynski, difensore dei rosanero, al termine di Palermo-Sampdoria finita 1-0.

“Sicuramente questa settimana è stata una delle più emozionante nella mia vita – ha aggiunto il polacco in sala stampa -. Prima l’Empoli, poi è nato mio figlio e ora un’altra mia ex squadra come la Samp. Ho passato tantissimi anni bellissimi lì, c’erano tante emozioni. Ma ho esperienza e queste emozioni le ho lasciate per 90 minuti. Dopo la partita ho rivisto i miei ex compagni ed è stato bello”, ha concluso.