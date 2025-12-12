 Palermo-Sampdoria, Bereszynski: "Fondamentale dare continuità"
Il difensore: "È stata la settimana più emozionante della mia vita"
CALCIO - SERIE B
“Oggi prima della partita era fondamentale dare continuità. Sapevamo non fosse facile, la Samp sta meglio rispetto all’inizio. Non si può vincere sempre 5-0, ma era importante fare risultato e dare continuità in campionato”. Parla così Bartosz Bereszynski, difensore dei rosanero, al termine di Palermo-Sampdoria finita 1-0. 

“Sicuramente questa settimana è stata una delle più emozionante nella mia vita – ha aggiunto il polacco in sala stampa -. Prima l’Empoli, poi è nato mio figlio e ora un’altra mia ex squadra come la Samp. Ho passato tantissimi anni bellissimi lì, c’erano tante emozioni. Ma ho esperienza e queste emozioni le ho lasciate per 90 minuti. Dopo la partita ho rivisto i miei ex compagni ed è stato bello”, ha concluso.

