Palermo-Sampdoria: biglietti in vendita per la gara al “Renzo Barbera”

Il match è in programma venerdì 12 dicembre alle 20:30

Sono in vendita i biglietti per assistere alla partita Palermo-Sampdoria, match valido per la 16ª giornata del campionato di Serie B 2025-2026 e in programma venerdì 12 dicembre alle ore 20.30 allo stadio “Renzo Barbera”.

Sarà possibile acquistare il proprio tagliando fino ad esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:

Pagina biglietteria Palermo FC;

punti vendita Vivaticket presenti in tutto il territorio nazionale (compreso il SiamoAquile Bar&Store allo Stadio “Renzo Barbera”).

Al fine di evitare disagi e lunghe attese agli ingressi, il club invita a recarsi allo stadio con ampio anticipo per agevolare le procedure di accesso all’impianto.

Si ricorda che, a partire dal 2 dicembre 2025, per acquistare un titolo di accesso agli eventi del Palermo FC sarà necessario registrarsi al nuovo ecosistema digitale del Club (tutte le informazioni sono disponibili QUI). Gli acquisti effettuati in precedenza — abbonamenti o biglietti — resteranno consultabili tramite il proprio account Vivaticket, utilizzando le credenziali già in uso.

Palermo-Sampdoria, prezzi biglietti

Settore Intero Donne/Over 65* Under 16** Under 14*** PROMO UNIPA**** Centralissima 103 € 82 € 82 € – – Tribuna Centrale 73 € 57 € 57 € – – Tribuna Laterale 48 € 40 € 40 € – – Gradinata Inferiore 34 € 30 € 30 € – 25 € Gradinata Superiore 28 € 23 € 23 € 14 € 21 € Curve 22 € 18 € 18 € – 16 €

“–” Riduzione non disponibile

* riservato ad utenti che abbiano compiuto 65 anni alla data dell’acquisto

** utenti che non abbiano compiuto 16 anni alla data dell’acquisto

*** utenti che non abbiano compiuto 14 anni alla data dell’acquisto – acquistabile solo contestualmente ad un biglietto a tariffa intero e solo nel settore Gradinata Superiore Laterale

**** solo per i possessori di UNIPA card o cedolino UNIPA che acquisteranno a titolo personale presso l’Info Point dello stadio Renzo Barbera (MAR 09/12 -MER 10/12 10.00-13.00 / 15.00-17.00)

Per accedere all’impianto nel giorno gara sarà necessario: