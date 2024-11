Palermo-Sampdoria, Dionisi: “Abbiamo dominato, prestazione maiuscola”

L'allenatore: "Brunori? I cambi sono in funzione di ciò che vedo"

Alessio Dionisi, tecnico dei rosanero, è intervenuto in conferenza stampa per commentare la gara contro la Sampdoria terminata 1-1. L’ennesimo pareggio deludente per il Palermo davanti al pubblico di casa allo stadio “Renzo Barbera”.

“Prestazione maiuscola, poco da dire. Chi non è d’accordo con me può alzare la mano, ma risponderei sempre così. Una partita così non capita spesso, un dominio del genere contro una squadra che si chiama Sampdoria. Peccato, dispiace poi sentire i fischi dopo il sostegno durato tutta la partita. Fischi per la classifica penso, non per la gara di oggi. Ma con queste prestazioni faremo punti. La società negli spogliatoi ha fatto i complimenti ai ragazzi, che possono uscire a testa alta”.

“Brunori? Le sostituzioni sono in funzione di quello che vedo – spiega il tecnico -. La squadra girava e chi era in campo stava dando tanto. Perché non usare la velocità di altri giocatori contro questa Samp? L’attaccante più veloce della squadra è Le Douaron, poi ci sono Appuah e Di Mariano”.

“Prestazione maiuscola? Siamo una squadra di Serie B con prestazioni di Serie B che di fronte aveva una squadra altrettanto importante. Desplanches ha fatto una parata sola – ha aggiunto -. Dobbiamo continuare, non abbiamo vinto per dettagli. Le occasioni le abbiamo avute. Non sono contento chiaramente per due motivi: intanto perché i ragazzi avevano la testa bassa, le aspettative sono massime da tutti e lo sanno. E poi perché oggi meritavamo di vincere e non l’abbiamo fatto”.

“Quello che mi dispiace di più è tornare a casa con un punto. I tifosi si aspettavano un Palermo un po’ più su in classifica. E ogni pareggio in casa viene visto come due punti persi. Quindi è un peccato, con una prestazione così devi vincere. Oggi non siamo stati così poco precisi, potevamo essere magari un po’ più veloci nella finalizzazione. Ho visto uno step migliore rispetto alle gare precedenti. Io ci credo in questa squadra e devo andare oltre al risultato. Devo trovare cose positive e oggi non faccio fatica in questo. La classifica la miglioreremo”, ha concluso Dionisi.