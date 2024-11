Palermo-Sampdoria, il match visibile gratis su DAZN: i dettagli

Si gioca al "Barbera"

La Serie B chiuderà il quattordicesimo turno di campionato allo stadio “Renzo Barbera”. Domenica 24 novembre, a partire dalle 17.15, ci sarà il match Palermo–Sampdoria nell’impianto sportivo di viale del Fante. La gara sarà visibile gratuitamente su DAZN.

Palermo-Sampdoria gratis in tv e streaming

Palermo-Sampdoria sarà gratis in streaming live e on demand su DAZN. La pagina dedicata alla diretta è già disponibile sull’App. La telecronaca del match è affidata a Dario Mastroianni.

Il programma del match su DAZN

Il pre-partita di Palermo-Sampdoria inizia pochi minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Disponibile anche il post con interviste, analisi e highlights.

Palermo-Sampdoria, in vendita i biglietti per lo stadio

Sono in vendita, intanto, i biglietti per assistere alla partita Palermo-Sampdoria, match valido per la 14ª giornata del campionato Serie B e in programma domenica 24 novembre alle ore 17.15 allo stadio “Renzo Barbera”. Qui tutti i dettagli e i prezzi dei biglietti.