Palermo-Sampdoria 1-0: termina il primo tempo al “Barbera” – LIVE

Palermo-Sampdoria, match valido per la 16ª giornata del campionato di Serie B 2025-2026, è in programma alle ore 20:30 allo stadio “Renzo Barbera”.
Palermo-Sampdoria: la partita
Articolo in aggiornamento
45′ + 1′ – Termina il primo tempo al “Renzo Barbera”. I rosanero conducono la gara sul risultato e anche sul piano del gioco. Si torna negli spogliatoi sul risultato di 1-0 grazie al gol di Le Douaron
45′ – Assegnato un minuto di recupero
38′ – Coda sfiora il gol di testa dopo un ottimo inserimento
29′ – GOL DEL PALERMO! Il Palermo esce benissimo palla al piede e Palumbo serve Le Douaron che punta Abildgaard con il mancino per poi calciare di destro e battere Ghidotti! Rosanero in vantaggio al “Barbera”
24′ – Si supera Ghidotti con un allungo importante sul tiro insidioso di Ranocchia con il destro
22′ – Ancora una conclusione da fuori area per i padroni di casa, questa volta la sfera calciata da Palumbo sfiora la traversa
13′ – Tentativo da fuori area di Ranocchia, tiro centrale
9′ – Il Palermo prova uno schema da calcio d’angolo che porta Augello al tiro, Ghidotti respinge
6′ – Primo squillo dei rosanero con un’incursione centrale di Augello che serve in diagonale Pohjanpalo. Il finlandese perde il tempo di gioco e il suo tiro si spegne lentamente sul fondo
Ore 20:32 – Primo pallone affidato ai rosanero, comincia la gara al “Renzo Barbera”!
Ore 20:29 – Palermo e Sampdoria fanno il loro ingresso sul terreno di gioco, soliti saluti di rito prima del match
Ore 20:15 – I calciatori rientrano negli spogliatoi, calcio d’inizio alle 20:30
Ore 19:50 – Squadre in campo per il riscaldamento
Palermo-Sampdoria: il tabellino
PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 8 Segre, 10 Ranocchia, 13 Bani (C), 19 Bereszynski, 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron, 27 Pierozzi, 32 Ceccaroni. A disposizione: 1 Gomis, 22 Bardi, 6 Gomes, 9 Brunori, 11 Gyasi, 17 Giovane, 23 Diakité, 28 Blin, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli. Allenatore: Inzaghi.
Aljosa Vasic non sarà disponibile in seguito alla riacutizzazione della sintomatologia algica alla spalla sinistra.
SAMPDORIA: 1 Ghidotti, 9 Coda, 16 Henderson, 17 Hadzikadunic, 18 Venuti, 20 Pafundi, 23 Depaoli (C), 28 Abildgaard, 33 Conti, 44 Ioannou, 80 Benedetti. A disposizione: 22 Krastev, 30 Ravaglia, 4 Ferri, 5 Riccio, 8 Ricci, 10 Cherubini, 11 Pedrola, 21 Giordano, 25 Ferrari, 31 Vulikic, 70 Narro, 72 Barak. Allenatore: Gregucci.
ARBITRO: Ivano Pezzuto (Lecce). Primo assistente: Gamal Mokhtar (Lecco). Secondo assistente: Alex Cavallina (Parma). Quarto ufficiale: Leonardo Di Mario (Ciampino). VAR: Manuel Volpi (Arezzo). AVAR: Rodolfo Di Vuolo (Castellammare di Stabia).
MARCATORI: 29′ Le Douaron (P).
NOTE: