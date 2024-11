Palermo-Sampdoria 0-0: subito un cambio tra i blucerchiati – LIVE

La diretta testuale del match tra i rosanero e i blucerchiati

Il Palermo riprende il suo cammino in Serie B, dopo la sosta per le nazionali, dal match casalingo contro la Sampdoria. Al “Renzo Barbera” punti importanti in palio per le due squadre.

Palermo-Sampdoria: la partita

3′ – Gioco interrotto a pochi istanti dal calcio d’inizio. Romagnoli resta a terra per un infortunio alla gamba sinistra. Il difensore non può continuare il match, entra Ferrari

Ore 17.18 – Batte il Palermo, comincia la gara al “Renzo Barbera”

Ore 17.15 – Palermo e Sampdoria sono sul terreno di gioco, saluti di rito prima del fischio iniziale

Ore 17.10 – Spettacolo di luci al “Barbera” prima dell’ingresso in campo

Ore 17.00 – Le due squadre rientrano negli spogliatoi, calcio d’inizio in programma tra 15 minuti

Ore 16.40 – I calciatori entrano in campo per il riscaldamento prima della partita

Palermo-Sampdoria: il tabellino

PALERMO: 1 Desplanches, 4 Baniya, 8 Segre (C), 10 Ranocchia, 11 Insigne, 17 Di Francesco, 20 Henry, 23 Diakité, 26 Verre, 32 Ceccaroni, 43 Nikolaou. A disposizione: 12 Nespola, 46 Sirigu, 3 Lund, 6 Gomes, 7 Di Mariano, 9 Brunori, 14 Vasic, 18 Nedelcearu, 19 Appuah, 21 Le Douaron, 25 Buttaro, 29 Peda. Allenatore: Dionisi.

SAMPDORIA: 33 Silvestri, 5 Riccio, 6 Romagnoli (C; dal 3′ Ferrari), 7 Bellemo, 10 Tutino, 11 Pedrola, 15 Akinsanmiro, 17 Meulensteen, 18 Venuti, 20 La Gumina, 44 Ioannou. A disposizione: 1 Vismara, 22 Ghidotti, 8 Ricci, 14 Kasami, 23 Depaoli, 25 Ferrari, 28 Yepes, 31 Vulikic, 34 Leonardi, 72 Veroli, 80 Benedetti, 84 Sekulov. Allenatore: Sottil.

ARBITRO: Doveri (Roma 1). AA1: Berti (Prato). AA2: Giuggioli (Grosseto). IV UFFICIALE: De Angeli (Milano). VAR: Di Paolo (Avezzano). AVAR: Perenzoni (Rovereto).

MARCATORI:

NOTE: