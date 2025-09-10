Giovane si presenta: “Palermo una grande opportunità per me”

Il classe 2003: "Il gruppo è fantastico e Inzaghi mi ha aiutato tanto"

“Da quando gioco nei professionisti ho sempre fatto questi ruoli che hai citato, posso fare il mediano, la mezzala, l’esterno di sinistra e anche il braccetto in una difesa a tre. L’anno scorso principalmente ho giocato da centrocampista, ma posso adattarmi anche sulla fascia. Dove il mister mi chiamerà in causa io giocherò dando il massimo”. Queste le prime parole di Samuel Giovane, calciatore del Palermo, che si è presentato in conferenza stampa dopo alcuni giorni dal suo approdo in rosanero.

“Quando ho saputo dell’interessamento del Palermo ero in ritiro a Bergamo ed ero entusiasta – ha aggiunto il classe 2003 -. È stata una trattativa abbastanza lunga, ma ho voluto fortemente venire qua. Palermo è una piazza ambiziosa, tanto quanto me. Io e Desplanches siamo tanto amici e quando ho saputo dell’interessamento del Palermo gli ho scritto subito. Mi ha parlato benissimo della città e questo mi ha spinto ancora di più a venire”.

Sulla sosta per le gare delle nazionali, Giovane ha detto la sua: “Mi è servita per mettere ulteriore benzina sulle gambe. Abbiamo spinto tanto e questo lavoro ci sarà utile per le prossime partite. Con i compagni e con il mister mi trovo benissimo, sono stati tutti ospitali e gentili. Non mi sembra di essere qui da dieci giorni, ma da metà anno. Conoscevo già Ceccaroni e Palumbo, ma il gruppo è fantastico e Inzaghi mi ha aiutato molto”.

“Ci ho giocato tre volte da avversario al Barbera e la prima sensazione è stata incredibile – dice Giovane sullo stadio di Palermo -. Vederlo pieno contro il Frosinone è stato pazzesco. Pensare che una squadra di Serie B abbia tutto questo seguito deve spingerci a fare un grande campionato. Palermo è uno step importante per la mia crescita e voglio sfruttarlo al massimo, è una grande opportunità”, ha concluso.