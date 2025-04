Palermo-Sassuolo, Pohjanpalo: “I nostri tifosi sono il punto di forza”

Il finlandese: "Quarto gol? Ho detto a Brunori di essere un po' più egoista!"

Joel Pohjanpalo, l’autore della tripletta contro il Sassuolo nella vittoria finale per 5-3 del Palermo, commenta la gara in conferenza stampa. L’attaccante finlandese ha dominato nel reparto offensivo dei rosa andando anche vicino al quarto gol personale nel match contro la capolista della Serie B allo stadio “Renzo Barbera”.

“Questa è una grande vittoria per noi e per tutto il club contro un grande avversario. Una grande vittoria anche per i tifosi in un momento speciale per me. Sono molto felice per aver siglato una tripletta, anche perché era il compleanno di mia figlia ed è stato un momento speciale per me”.

“In una stagione lunga ogni partita dà punti importanti. Adesso pensiamo alla prossima gara contro il Bari che sarà una partita importante – spiega il centravanti finlandese -. Quarto gol? Brunori ha provato a farmi segnare, gli ho detto di essere un po’ più egoista e di fare lui il gol la prossima volta (sorride, ndr)”.

“Sui tifosi? Sapevo già da prima che venire qua in questo stadio da avversario non era mai facile. Per noi sicuramente è il nostro punto di forza, è emozionante giocare davanti a questo pubblico. Contro la Cremonese non è andata benissimo e siamo usciti tra gli applausi. Oggi siamo riusciti a regalare i tre punti e questa era la cosa più importante”, ha concluso Pohjanpalo.