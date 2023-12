Palermo, scatta la dura protesta Amg: niente luce per gli alberi di Natale

Garantiti i servizi essenziali

PALERMO- Adesso la protesta sindacale dei lavoratori di Amg Energia – dopo la polemica incrociata tra vertice dell’azienda e sindaco per il contratto – rischia di spegnere il Natale, come si evince da una nota belligerante delle sigle. C’è stata una riunione con Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil. “L’assemblea dei lavoratori – si legge – ha deliberato da oggi il blocco di tutte le attività non essenziali fatte in regime di straordinario. Un blocco sostanziale che riguarderà tutta una serie di attività in cui viene richiesto dal Comune l’intervento di Amg, compresi gli interventi del periodo natalizio come la fornitura elettrica per l’accensione degli alberi di Natale nelle varie circoscrizioni, l’assistenza per il concerto di Capodanno, che prevede quest’anno squadre a supporto, con la conseguenza di un surplus di impegno di personale che verrà sottratto alla manutenzione ordinaria”.

“Solo i servizi utili”

“Saranno garantiti solo i servizi utili a non pregiudicare la sicurezza e l’incolumità dei cittadini e il resto sarà sospeso fino a quando non avrà luogo l’incontro che abbiamo chiesto al prefetto e rispetto al quale ci aspettiamo rassicurazioni – con i fatti – per i lavoratori di Amg e per le loro famiglie”, dichiarano i segretari generali di Filctem Cgil Palermo, Femca Cisl Palermo Trapani e Uiltec Uil Calogero Guzzetta, Andrea Perrone e Maurizio Terrani. Lo stato di agitazione è stato proclamato il 7 dicembre scorso “in considerazione delle preoccupazioni sulle condizioni del rinnovo del contratto di servizio con Amg Energia, di cui il Comune di Palermo è socio unico. Filctem, Femca e Uiltec hanno chiesto la convocazione delle parti davanti al prefetto, con carattere d’urgenza, per la procedura di raffreddamento”.

La protesta e i rischi

“Se il Comune non ci darà ascolto – aggiungono Guzzetta, Perrone e Terrani – siamo pronti ad attuare ogni forma di mobilitazione e di protesta che sarà necessaria, anche in forme inedite, per convincere l’amministrazione comunale a rivedere le sue scelte, che consideriamo del tutto inopportune e inadeguate. In assenza di risposte, si intensificherà la mobilitazione fino ad arrivare allo sciopero. Il rischio è che non ci siano le condizioni per rispondere ai bisogni della città, in termini di ripristino dei guasti: ci potranno essere semafori spenti, strade al buio e disagi in tutta la città”.

La lite sul contratto

Dunque, la tensione dopo il braccio di ferro sul rinnovo del contratto non si è placata, nonostante qualche segnale di pacificazione ed è passata dai vertici alla base. “Siamo pronti a tutelare Amg Energia in tutte le sedi opportune – aveva detto Francesco Scoma, presidente della partecipata -. Lo schema del nuovo contratto di servizio proposto dall’amministrazione comunale non solo risulta del tutto inadeguato ai principi e alle regole che disciplinano le società in house come la nostra, ma è sottodimensionato dal punto di vista economico-finanziario”. Netta la replica del sindaco, Roberto Lagalla: ““L’amministrazione valuta e non esclude, qualora vengano contemplate le formule di salvaguardia dei livelli occupazionali, il ricorso a forme di partenariato pubblico-privato ed entro la fine dell’anno auspica dall’azienda chiarimenti per le incongruenze della propria comunicazione”