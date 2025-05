Palermo: la scelta del nuovo tecnico tra Vanoli, Inzaghi e Gilardino

La decisione sul nuovo allenatore sarà fondamentale per il rilancio del Palermo

Dopo una stagione deludente, conclusasi con l’eliminazione al primo turno dei playoff di Serie B, il Palermo si prepara a voltare pagina. Con l’ormai quasi certa conferma di Carlo Osti come direttore sportivo, il club di viale del Fante è ora concentrato sulla scelta del nuovo allenatore che guiderà la squadra nella stagione 2025-2026.

Ipotesi Filippo Inzaghi

Nelle ultime ore è emerso con forza il nome di Filippo Inzaghi. Reduce dalla promozione in Serie A con il Pisa, l’ex attaccante del Milan (tra le altre) adesso sta valutando il suo futuro. Se da un lato vorrebbe misurarsi nella massima serie, dall’altro l’idea di allenare il Palermo potrebbe rappresentare una sfida stimolante, soprattutto se non dovessero arrivare garanzie tecniche adeguate dalla sua attuale società.

La sua esperienza e la sua capacità di motivare i giocatori potrebbero essere determinanti per riportare entusiasmo e risultati positivi in casa rosanero. Decisive saranno le prossime ore, quando Inzaghi si confronterà proprio con il Pisa per capire se il loro rapporto potrà proseguire anche nel massimo campionato italiano.

Intrigo Paolo Vanoli

Tra i profili considerati ed emersi con decisione nelle ultime ore c’è anche quello di Paolo Vanoli, attualmente legato al Torino ma sempre più lontano dalla panchina granata. La sua esperienza e la sua visione tattica potrebbero offrire al Palermo una nuova prospettiva, puntando su un gioco propositivo e sulla valorizzazione dei giovani talenti. La sua eventuale disponibilità rappresenterebbe un’opzione intrigante per la dirigenza rosanero.

Alberto Gilardino, ritorno con ambizione

Tra i candidati principali per la panchina del Palermo resta Alberto Gilardino. L’ex attaccante, che ha vestito la maglia rosanero nella stagione 2015-2016 contribuendo alla salvezza in Serie A con 10 reti, è attualmente sotto contratto con il Genoa fino al 2026.

Il suo profilo giovane e la sua idea di calcio sono in linea con l’identikit tracciato dalla dirigenza palermitana e da quella del City Football Group. La sua conoscenza dell’ambiente e il legame con la città, inoltre, potrebbero rappresentare un valore aggiunto per il nuovo corso del club.

Palermo, scelta cruciale per il futuro

La decisione sul nuovo allenatore sarà fondamentale per il rilancio del Palermo. Dopo una stagione al di sotto delle aspettative, la società sta provando a ripartire con un progetto solido e ambizioso, in grado di riportare la squadra ai vertici del calcio italiano.

La scelta tra Gilardino, Inzaghi e Vanoli sarà influenzata da diversi fattori. Con la conferma di Carlo Osti e la definizione del nuovo assetto tecnico, il Palermo si appresta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, con l’obiettivo di riconquistare la fiducia dei tifosi e di coronare quel sogno che prende il nome di Serie A.