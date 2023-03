Palermo, Schifani: “La soluzione di Salvini sul Ponte è perfetta”

Il governatore: "Mai stato un ministro così votato alle necessità della Sicilia"

PALERMO – “Non c’era mai stato un ministro alle Infrastrutture così votato alle necessità di quest’Isola. Per il Ponte sullo Stretto la Sicilia sarà al tuo fianco, perché é giusto che ognuno incoraggi le iniziative legislative del ministro. Così la politica recupera consenso”. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, durante un convegno sulle Infrastrutture siciliane, al quale sta partecipando il ministro Matteo Salvini.

“Per il Ponte la lotta è anche contro il tempo – ha aggiunto Schifani – Se dovessimo essere costretti a rifare la gara europea, non so quanti anni passerebbero. Invece, rimettiamo in pista una grossa impresa che aveva vinto una gara europea e il cui contratto era stato rescisso con un decreto Monti. La soluzione di Salvini sotto il profilo giuridico é perfetta e ci consentirà di partire entro un anno e mezzo, al più tardi in un anno e 7 mesi. É un’occasione storica che non possiamo perdere”.