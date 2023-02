Schlein chiude la campagna elettorale: “Contro l’autonomia differenziata”

L'appello della candidata: "Il Pd diventi la casa dei giovani"

“Ho voluto chiudere la mia campagna proprio qui a Palermo per lanciare, se sarò segretaria, la battaglia contro l’autonomia differenziata. Non vorremmo un partito su questo argomento titubante o con qualcuno che ancora dice, come qualche presidente di Regione del Pd, che bisogna solo modificarne alcuni aspetti. Credo dobbiamo rigettarlo con forza”. Così la candidata segretaria del Pd, Elly Schlein, ai cronisti chiudendo la campagna elettorale per le Primarie. “Sono per un Pd che contrasti le diseguaglianze, a partire da quelle territoriali – ha detto – Vorremmo dal giorno dopo le Primarie, un Pd che in modo compatto contrastasse il pericoloso disegno di autonomia differenziata spinto da Calderoli e portato avanti anche da Giorgia Meloni. E’ un disegno che vuole dividere ulteriormente il Paese e che invece bisogna essere ricucito, crediamo che non ci possa essere riscatto per l’Italia senza il riscatto del Sud”.

“Facciamo un appello ai giovani: aiutateci a ricostruire e a dare un senso alla politica. Siamo qui riaccendere la speranza e perché il Pd possa diventare la casa dei giovani. Siamo qui per aprire le porte a giovani e donne che spesso sono rimasti schiacciati da dinamiche di cooptazione che li hanno lasciati fuori dalla politica e da questo partito. Vogliamo un Pd che punti a costruire l’alternativa alle destre”. Lo ha detto la candidata alla segreteria del Pd Elly Schlein, a Palermo per chiudere la campagna elettorale per le Primarie.

Rispondendo ai cronisti rispetto al richiamo del Colle sul Milleproroghe, Elly Schlein ha detto “Ogni richiamo di Sergio Mattarella mi fa pensare che per fortuna abbiamo un presidente della Repubblica che è garanzia di stabilità, equilibrio e credibilità internazionale del paese. Tutto ciò mi fa sembrare ancora più assurda la propaganda delle destre che oggi governano per modificare la presidenza della Repubblica, una delle poche istituzioni che hanno funzionato molto bene in questi anni”.

La visita alla “Casa memoria” di Peppino e Felicia Impastato

“Peppino Impastato per tanti di noi è un esempio di impegno civico e politico, metteva insieme contrasto alle mafie con lotta per un mondo più giusto. È stato un grande onore mettere piede per la prima volta nella sua casa e in quella di mamma Felicia. La questione morale e della promozione costante della legalità è uno degli impegni da segretaria del Pd”. Così la candidata segretaria del Pd, Elly Schlein, che stamani ha visitato la “Casa memoria” di Peppino e Felicia Impastato, prima di chiudere a Palermo la campagna elettorale per le Primarie.