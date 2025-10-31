 Palermo-Sciacca, gregge di capre lungo la statale: code e caos
Si segnalano code fino allo svincolo con Altofonte
IL CASO
di
PALERMO – Lunghe code sulla statale Palermo Sciacca fino allo svincolo di Altofonte. La causa stavolta non un incidente, ma un gregge di capre che ha invaso la carreggiata e ha percorso alcune centinaia di metri. Sono intervenuti diversi carabinieri, che sono riusciti a bloccare gli animali in una area di sosta.

Sono arrivati anche gli agenti della polizia municipale di Altofonte. Adesso si sta cercando di individuare il proprietario e fare intervenire qualcuno per fare uscire gli animali dalla sede stradale. Per percorrere qualche chilometro si è impiegato un’ora.

