Palermo, lo sciopero dei metalmeccanici: ricevuti da Lagalla

Indetto da Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm su scala nazionale

PALERMO – Sciopero a Palermo per il contratto dei metalmeccanici siciliani. Nell’ambito della mobilitazione di 8 ore con manifestazioni regionali, indetta da Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm su scala nazionale. I sindacati siciliani hanno organizzato per oggi un sit- in davanti a palazzo Palagonia, sede della direzione generale del Comune. A partecipare delegazioni di lavoratori da tutta la Sicilia.

La vertenza è in stallo e con questo nuovo sciopero le ore di astensione dal lavoro arrivano a 40. “Puntiamo a contrastate la precarietà, all’aumento dei salari, ad ottenere più diritti e più sicurezza sul lavoro anche negli appalti – affermano Francesco Foti (Fiom Cgil), Pietro Nicastro ( Fim Cisl) e Vicenzo Comella (Uilm) – ma finora abbiamo riscontrato la completa indisponibilità di Federmeccanica- Assistal che non ha più neanche riaperto il tavolo delle trattative”.

L’incontro con Lagalla

“Oggi, nella sede di Palazzo Palagonia, ho ricevuto i rappresentanti sindacali delle sigle Fim Cisl, Uil-Uilm e Fiom-Cgil che sostengono i lavoratori metalmeccanici in sciopero perché in attesa del rinnovo del contratto nazionale.

Ai sindacati ho assicurato il supporto del Comune, rappresentando le istanze dei lavoratori al Prefetto di Palermo e al Governo nazionale, convinto del fondamentale supporto che questi lavoratori, che in Sicilia formano un comparto di 75 mila unità, offrono alla città nei settori della metalmeccanica e della cantieristica.

Insieme a me erano presenti i consiglieri comunali e provinciali Dario Chinnici e Antonino Randazzo, a testimonianza che questo tema vada evidenziato nei contesti del Consiglio comunale e di quello provinciale”. Lo dice il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

“Pieno sostegno”

“Ai lavoratori metalmeccanici, in sciopero per il rinnovo contrattuale, va il nostro pieno sostegno. Comune e Regione li supportino in questa battaglia di civiltà”. Lo affermano il deputato regionale M5S Adriano Varrica e il consigliere comunale Antonino Randazzo, oggi in piazza con i lavoratori. I due esponenti M5S hanno predisposto un ordine del giorno che sarà presentato sia al Comune che all’Ars per sostenere le rivendicazioni dei lavoratori. A Comune e Regione si chiede di farsi parte attiva anche con interlocuzioni col governo nazionale allo scopo di perseguire il rinnovo del contratto.