Palermo, scoperti e sequestrati oltre 40mila botti illegali

All'interno di un'attività erano venduti anche articoli natalizi non conformi

PALERMO – Gli agenti della guardia di finanza di Palermo, in due diverse operazioni, hanno sottoposto a sequestro un milione di addobbi natalizi riportanti il falso “made in italy” e 44mila 448 artifici pirotecnici illegali, per un totale di 8,5 quintali e massa esplodente pari a 176,67 kg.

In particolare, le fiamme gialle hanno accertato come luci decorative, accessori per gli alberi di natale, palle di natale, stelle filanti, capelli d’angelo, elfi e giochi vari fossero esposti alla vendita con informazioni fuorvianti relativamente all’origine dei prodotti.

Inoltre, le attività di servizio hanno permesso di rilevare l’ulteriore vendita di 272mila 780 prodotti non conformi agli standard qualitativi e di conformità previsti a tutela del consumatore.

A conclusione delle attività il responsabile è stato deferito all’Autorità Giudiziaria ed è stata comminata una sanzione amministrativa per complessivi 30mila euro.

Tra i giochi pirotecnici sequestrati sono stati rinvenuti i classici fuochi d’artificio, così come ordigni che simulano per forma ed effetti candelotti di dinamite, capaci di produrre fortissime detonazioni, estremamenti pericolosi per l’acquirente finale, ma anche per coloro i quali, inconsapevoli del contenuto, maneggiano tali spedizioni.