Palermo, scosse al centro: i mastelliani si alleano con Romano

Un patto che nei fatti porta i centristi su Cascio.

PALERMO – L’ufficializzazione del sostegno a Roberto Lagalla da parte della nuova Dc di Totò Cuffaro provoca effetti a catena che scuotono le fondamenta dell’area centrista. Ieri sera i mastelliani di Noi di Centro, fino a poche ore fa schierati a sostegno di Roberto Lagalla e impegnati nella creazione di liste comuni con Davide Faraone, stringono un patto d’acciaio (siglato dai coordinatori Di Trapani e Dell’Utri) con i cugini di Noi con l’Italia di Saverio Romano (alfiere della candidatura dell’azzurro Francesco Cascio).

Il patto suggellato con una nota stampa nasce, fanno sapere i mastelliani, soprattutto per le difficoltà a correre con i sovranisti di Fratelli D’Italia. “Dell’Utri-Di Trapani ‘Noi di Centro andrà con Noi con l’Italia alle Amministrative di Palermo nella piena condivisione dei valori del popolarismo liberale, contro i populismi’, è l’incipit eloquente della nota.

Il non detto, confermato off record, è che nei fatti i mastelliani spostano le loro fiches dal banco dell’ex rettore a quello dell’ex presidente dell’Ars. Un piccolo-grande capovolgimento di fronte che arriva nelle ore calde delle trattative per chiudere le varie partite rimaste in sospeso. Aspettando, si intende, una parola chiara da Roma (o meglio da Milano).