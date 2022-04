I centristi guidati dall'ex governatore si sono riuniti

PALERMO – Possibile nuovo ingresso nella coalizione che sostiene la corsa di Roberto Lagalla a sindaco di Palermo. Nel variegato puzzle del centrodestra, la Democrazia cristiana nuova di Totò Cuffaro ha scelto di schierarsi con l’ex assessore regionale all’Istruzione. La decisione, che era già nell’aria, è diventata definitiva nel corso di una riunione che si è tenuta oggi a Palermo.

Lagalla o Cascio, la Dc vota

Attorno a un tavolo dirigenti e candidati del partito messo in campo da Cuffaro, che con una votazione hanno scelto quindi di affiancarsi agli amici-nemici dell’Udc, primo partito a sponsorizzare Lagalla. Quasi tutti i presenti hanno votato per Lagalla, anche se qualche voce pro Cascio è comunque spuntata. In casa centrodestra, intanto, è il day-after della spaccatura definitiva. Carolina Varchi, che ieri ha fatto un passo indietro ritirando la propria candidatura, oggi osserva con una punta di amarezza: “Mi dispiace che il nostro ‘beau geste’ non sia servito ad abbassare i toni e che il centrodestra si sia trasformato in un ring per questioni non strettamente collegate alle amministrative”. per tutta la giornata di ieri, infatti, il clima nel centrodestra è rimasto pesantissimo, con Gianfranco Miccichè, che non le ha mandate a dire a Fratelli d’Italia: “Hanno usato Palermo come merce di scambio”, ha tuonato il commissario di Forza Italia in Sicilia.

Il malcontento di Scoma

Torna a farsi vivo anche Francesco Scoma, che aveva lasciato il passo a Cascio nell’intesa Forza Italia-Lega e che lascia trasparire il malcontento per l’epilogo della sua candidatura: “Tutti possono fare un passo indietro e compiere ogni sforzo per cercare una sintesi che possa unire tutto il centrodestra. Spero che prevalga il buonsenso – è l’invito del deputato nazionale della Lega -, quello che solo in pochi hanno saputo di dimostrare in queste settimane”.