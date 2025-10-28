Ecco come farne parte e come ottenere la cancellazione

PALERMO – Al via le domande per l’inserimento nell’elenco degli scrutatori di seggio comunale a Palermo. Il Comune ha pubblicato l’avviso sul proprio sito.

Scrutatori, come far parte dell’elenco di Palermo

Coloro che vogliono far parte dell’elenco degli scrutatori, dal quale il Comune di Palermo attinge in occasione delle elezioni, hanno un mese di tempo per presentare la domanda: dall’1 al 30 novembre 2025.

Gli esclusi dalla lista degli scrutatori

Sono esclusi dalle funzioni di scrutatore sette figure: coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantacinquesimo anno di età; i dipendenti dei ministeri dell’Interno, delle poste e telecomunicazioni e dei Trasporti; gli appartenenti a forze armate in servizio; i medici provinciali.

E poi ancora: gli ufficiali sanitari e i medici condotti; i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione; i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale.

Come presentare domanda o essere cancellati

La domanda di iscrizione all’elenco degli scrutatori di seggio di Palermo dovrà essere redatta sul sito del Comune, con credenziali SPID o CIE, accedendo al link appositamente creato.

Per gli elettori già iscritti nell’albo è possibile chiedere entro il prossimo mese di dicembre, di essere cancellati con la medesima procedura accedendo ad un altro link.