Rudere a rischio crollo accanto la scuola, Giaconia: “Va demolita”

Dopo l'intervento dei Vigili del fuoco il consigliere comunale chiede la demolizione

1' DI LETTURA

PALERMO – “Sono venuto a conoscenza di un intervento dei Vigili del Fuoco, avvenuto martedì nel rudere, da anni in stato di abbandono, confinante con il plesso scolastico Mendelssohn di via Filippo Brunetto, nel quartiere Cruillas. I Vigili del Fuoco, avendone constatato le disastrose condizioni strutturali, hanno provveduto a transennare l’area con della rete rossa da cantiere” . Lo dichiara il consigliere comunale e capogruppo di Progetto Palermo, Massimo Giaconia.

“Il rudere, che nel corso degli anni è stato più volte vandalizzato e incendiato, sarebbe a rischio crollo, quindi, una vera e propria minaccia per la pubblica e privata incolumità, in particolar modo per la scolaresca, considerata la vicinanza dello stesso al plesso scolastico e alla via Brunetto, una strada di passaggio frequente sia pedonale che veicolare. – aggiunge – Per questo motivo, in piena condivisione con i consiglieri della Sesta Circoscrizione, Roberto Li Muli e Domenico Salerno, ho inviato una nota agli assessori comunali Orlando e Tirrito, per chiedere che vengano eseguiti interventi per la demolizione immediata del rudere, anche nel caso in cui la proprietà non dovesse essere del Comune, ponendo a carico dei legittimi detentori ogni spesa inerente e susseguente all’intervento”.