Palermo, “seconda vita” per l’ex assessore Mineo: un posto in Regione

L’esponente Fdi entra nello staff di Aricò

PALERMO – Non un ruolo all’ex Provincia, come ventilato nelle scorse settimane, ma alla Regione e in particolare all’assessorato alla Mobilità guidato dal compagno di partito Alessandro Aricò. E’ iniziata la “seconda vita” per Andrea Mineo, ex assessore comunale di Palermo che ha ceduto il posto al forzista (e schifaniano) Pietro Alongi.

Il nuovo incarico in Regione

Un passo indietro che i meloniani hanno provato a evitare a lungo ma che alla fine si è concretizzato: per Mineo, ex azzurro oggi in Fratelli d’Italia, è arrivata così la compensazione. L’ex assessore è entrato nell’ufficio di gabinetto di Aricò al posto di Bartolomeo Corallo, capo di gabinetto vicario che il 14 dicembre è stato a sua volta nominato a capo della segreteria tecnica di Lagalla alla Città metropolitana.