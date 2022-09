Palermo, Segre: “Darò sempre il 100% per questa gloriosa maglia”

"Per ottenere risultati importanti dobbiamo lavorare tanto, tutti insieme"

3' DI LETTURA

PALERMO – Eesordio e gol al “Renzo barbera” contro l’Ascoli prima, poi pallone perso in ripartenza a metà campo che ha permesso alla Reggina di segnare il secondo gol prima del 3-0 finale. Croce e delizia le prime due partite di Jacopo Segre, centrocampista rosanero arrivato nell’ultima sessione estiva di mercato e intervenuto in conferenza stampa per commentare la sua nuova avventura con la maglia del Palermo in Serie b.

“E’ stato un impatto forte, perché devo tanto a questa piazza e a questa società. E’ stata una trattativa lunga, portata poi al termine, adesso siamo tutti felici. Si c’è stato un impatto importante, nonostante la sconfitta ho trovato subito il gol con questa gloriosa maglia. C’è da lavorare tanto perché siamo un gruppo con tanta gente nuova, ci stiamo allenando per preparare le prossime partite che saranno abbastanza complicate”.

“Il mister lo conoscevo già, ci siamo sfidati tante volte – ammette Segre -. Io sono comunque a sua disposizione a prescindere dal modulo, abbiamo un reparto importante e c’è competizione. Darò sempre il 100% per questa maglia e per questa città perché è una maglia importante che merita tanto. L’importante è che le idee siano chiare e per ora lo sono”.

MAGLIA GLORIOSA

Il centrocampista dei rosanero ha commentato obiettivi personali e di squadra: “Noi nuovi acquisti abbiamo una responsabilità importante, ma penso che ovviamente bisogna dare sempre più del 100%. Dobbiamo lottare e portare a casa grandi risultati, dobbiamo dare qualcosa in più per aiutare la squadra. La società e la maglia meritano. Ho lasciato una maglia gloriosa come quella del Torino ma sono arrivato in una piazza altrettanto gloriosa con una società splendida. Dobbiamo lottare per ottenere risultati importanti e per farlo dobbiamo lavorare tanto”.

“Oltre ad avere delle persone straordinarie con una società solida dietro, tutti insieme dobbiamo portarli ad alti livelli per raggiungere obiettivi importanti – prosegue Segre -. La trattativa era ben avviata, durante la gara in Coppa Italia sapevo che nei giorni successivi avrei potuto vestire questa maglia. Ho giocato qualche minuto ed è stato anche emozionante. Da quella partita ho visto il cuore dei tifosi veramente ammirevoli, arrivati a Torino per supportare la squadra e questo ci servirà tanto”.

AMBIZIONE ROSANERO

Jacopo Segre ha analizzato anche l’ultima partita e la prossima gara dei rosanero: “Siamo in tanti i nuovi giocatori e dobbiamo cercare di lavorare insieme per sfruttare al meglio le nuove caratteristiche. Contro la Reggina abbiamo avuto delle difficoltà e stiamo preparando la sfida contro il Genoa. Su Gomes dico che lo sto conoscendo negli ultimissimi giorni, sembra un bravissimo ragazzo e potrà darci una mano”.

“E’ una bellissima soddisfazione far parte di questo progetto. C’è nell’aria voglia di fare bene e c’è ambizione da parte di tutti. Bisogna sfruttare e viaggiare tutti insieme perché sono occasioni che ti capitano poche volte nella vita. Bisogna remare tutti insieme per ripagare la fiducia del City Group proprio perché ha dimostrato tanta ambizione”, spiega il calciatore ex Torino.

SERIE B E GENOA

“E’ il sogno di tutti i ragazzi vestire la maglia azzurra. Io non l’ho ancora indossata e finché gioco a calcio lotterò per quell’obiettivo. Speriamo che anche grazie al Palermo io possa esaudire questo sogno, ma innanzitutto devo pensare a lavorare per questa maglia e per questa città”.

Segre, sull’attuale campionato di Serie B, ha detto la sua: “Sono anni che faccio questa categoria ed è uno dei campionati più difficile questo di quest’anno. La squadra è veramente forte però, fatta di gente brava e che dà l’anima ogni giorno e questo è importante. Bisogna lavorare, solo così si raggiungono risultati importanti. Davanti a noi troveremo squadre forti ma noi dobbiamo dire sempre la nostra per puntare in alto”.

“Sicuramente contro il Genoa sarà una partita affascinante, loro hanno una squadra forte per vincere il campionato. Noi avremo il dodicesimo uomo in campo, che saranno i tifosi che invito tutti allo stadio. Dobbiamo curare i minimi dettagli per affrontare questa partita”.