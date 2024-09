Palermo sei “bella e impossibile”, l’acchianata per Santa Rosalia – VIDEO

In tantissimi hanno ripetuto il rito e raggiunto la cima di Monte Pellegrino

PALERMO – Tantissimi palermitani e non solo, come ogni anno, si sono presentati alla falde di Monte Pellegrino per la consueta “acchianata” e pregare Santa Rosalia.

Quello di quest’anno è il quarto centenario del rinvenimento delle spoglie della santa sul Monte Pellegrino, che liberò Palermo dalla peste.

Zaino in spalla e si parte per l’acchiappata. Rito che si ripete ormai da secoli e che andrà avanti per tutto il mese di settembre.

Tra chi fa l’acchianata fino in cima a Monte Pellegrino c’è chi ha portato il proprio animale domestico che sta poco bene e ha bisogno di aiuto, ma anche chi arriva da Catania e chi ripete annualmente l’acchianata con i compagni di palestra.