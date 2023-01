Palermo, sequestrata una baracca di “stigghiola e caldume”

Occupava il suolo pubblico, ecco dove

1' DI LETTURA

PALERMO – Sequestrata dal nucleo controllo attività produttive della polizia municipale di Palermo in via Albiri una baracca adibita alla vendita di frattaglie, il classico street food palermitano consistente in “stigghiola e caldume”, vendute al pubblico senza alcuna autorizzazione igienico sanitaria né tanto meno autorizzazione amministrativa.

La baracca realizzata sul marciapiede e quindi sul suolo pubblico è stata sequestrata e il titolare segnalato alla procura.

Dalla consultazione della banca dati in uso alle forze di polizia si è scoperto che la baracca era già stata sequestrata e pertanto il commerciante è stato anche denunciato per violazione dei sigilli di bene sottoposto a sequestro.