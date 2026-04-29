L'operazione dei carabinieri

PALERMO – Sequestrata una discarica abusiva a Brancaccio, a Palermo. L’operazione cpngiunta è stata condotta dai carabinieri della stazione Villagrazia e dal personale del Nucleo Investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale.

​L’intervento è scattato all’incrocio tra via Brasca e piazzetta Maredolce dove, i militari, hanno sorpreso sei uomini di età compresa tra i 31 e i 49 anni, già noti alle forze di polizia, intenti a gestire abusivamente un deposito di circa 320 metri quadrati. L’area era stata trasformata in un vero e proprio centro di raccolta illegale, dove i rifiuti venivano movimentati senza alcuna autorizzazione.

I sei indagati sono stati denunciati per attività di gestione di rifiuti non autorizzata e miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, una pratica estremamente dannosa per l’ambiente e la salute pubblica, poiché rende difficile e costoso il successivo smaltimento legale.

​L’intera area, estesa per oltre trecento metri quadrati, è stata posta sotto sequestro penale insieme a tutto il materiale rinvenuto al suo interno.