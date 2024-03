Palermo, sequestrata una discoteca abusiva allo Zen: un denunciato

La guardia di finanza al momento del controllo ha trovato 11 lavoratori in nero

PALERMO – I finanzieri hanno sequestrato a Palermo una sala da ballo abusiva e denunciato il responsabile. L’intervento è stato eseguito dai finanzieri del 2 nucleo operativo metropolitano del gruppo di Palermo, che hanno sottoposto a controllo un locale, nel quartiere Zen di Palermo, che proponeva serate danzanti con cena inclusa nel prezzo.

Al momento dell’accesso i militari hanno identificato nella sala eventi, 11 persone intente a lavorare e per i quali il titolare non è stato in grado di esibire i contratti di lavoro, né l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività commerciale (Scia) e documentazione afferente la sicurezza sul luogo di lavoro. Le Fiamme Gialle dall’inizio dell’anno hanno individuato 49 lavoratori in nero.