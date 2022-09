Palermo e Castronovo, sequestro di frutta, verdura e conserve alimentari

Operazioni di guardia di finanza e del Nas dei carabinieri a Castronovo di Sicilia

1' DI LETTURA

PALERMO – I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno sequestrato 2mila chilogrammi di frutta e verdura ad un commerciante a Tommaso Natale che esercitava l’attività senza autorizzazione. L’uomo è stato segnalato al Comune e multato. La merce sequestrata è stata devoluta in beneficienza alla Caritas Diocesana e all’istituto Ancelle Missionarie di Cristo Re di Palermo.

In un secondo intervento, nei pressi dello svincolo autostradale di Termini Imerese, i militari del locale hanno controllato un’autovettura trovando nel bagagliaio, 82 chili di prodotti lattiero-caseari, destinati alla vendita, non adeguatamente e sufficientemente etichettati e privi delle indicazioni minime previste per agevolarne la tracciabilità.

Il conducente del mezzo è stato segnalato all’assessorato regionale delle Attività produttive e multato. I formaggi sono stati devoluti in beneficienza dopo che i veterinari dell’Asp hanno accertato che i prodotti erano idonei al consumo.

I carabinieri del Nas di Palermo hanno sequestrato in un’azienda agricola a Castronovo di Sicilia (Palermo), 1.391 vasetti di marmellata e conserve di pomodoro destinati alla vendita, del peso di 740 chilogrammi e un valore di 5.500 euro, poiché sprovvisti di etichettatura e senza alcuna indicazione o documentazione commerciale sulla provenienza del prodotto. Il titolare è stato sanzionato con 1.500 euro per la violazione degli obblighi derivanti in materia di tracciabilità della provenienza degli alimenti.