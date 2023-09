Sequestrati oltre 150mila prodotti irregolari nel Palermitano

Merce sprovvista del codice univoco di identificazione

PALERMO – La guardia di finanza di Palermo ha sequestrato 154.278 prodotti privi del marchio ‘CE’ in due negozi a Termini Imerese e Misilmeri.

I prodotti sequestrati, di vario genere, comprendevano anche articoli elettrici e liquidi da inalazione per le sigarette elettroniche usa e getta. Tutti erano sprovvisti del codice univoco di identificazione. La merce, inoltre, non riportava in modo visibile e leggibile le indicazioni minime in lingua italiana previste dalla normativa sull’etichettatura e sulla sicurezza dei prodotti.

Scattate le multe

Nel dettaglio, sono stati sequestrati prodotti per la persona (orecchini, rasoi, profumi, decorazioni per unghia, detergenti per trucco, fermagli per capelli, paraorecchie, pennelli per ombretti, braccialetti ecc.),materiale casalingo (feltrini per mobili, ganci e carrucole per tende), materiale elettrico (lampade, cavi elettrici, adattatori per antenna, prese, morsetti, piastre per capelli, massanger, accendisigari, radio control, connettori elettrici, black box dvr, radio, torce, joystick, videocamere di sorveglianza), nonché sigarette elettroniche usa e getta con percentuali di nicotina al 5%, sprovvisti del codice univoco di identificazione. Sono scattate multe per oltre 56mila euro.