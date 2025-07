Palermo, sequestrato un pub realizzato in un palazzo storico

Denunciato il titolare, sequestrate diverse attrezzature

PALERMO – La Polizia municipale di Palermo ha sequestrato nella sera di giovedì 3 luglio un pub in via Garibaldi. La struttura si trova al piano terra dei Palazzo Ajutamicristo. Lo rende noto il comando della Polizia municipale.

L’operazione di servizio, effettuata nell’ambito dei controlli sulla Movida disposti dal Comandante, Angelo Colucciello, ha evidenziato diversi illeciti che hanno portato alla denuncia del titolare, al sequestro anche delle apparecchiature musicali e degli arredi, oltre ad una serie di multe per una somma poco superiore ai 9 mila euro.

Le infrazioni

In particolare, sono stati sequestrati – si legge nella nota della Polizia municipale – un gazebo di circa 40 metri e numerosi elementi di arredo (ombrelloni, sedie, tavoli, fioriere, pannello pubblicitario del menu), posizionati sulla sede stradale, nell’area immediatamente antistante il pubblico esercizio senza i necessari permessi, senza la concessione del suolo pubblici e senza il Nulla osta della Sovrintendenza Beni Culturali”.

La nota della Polizia municipale sottolinea come è “opportuno evidenziare, che l’esposizione dei numerosi elementi di arredo a corredo della sopracitata struttura edile, creavano situazioni di rilevante disordine visivo e interferenza prospettica del sovrastante edificio storico monumentale palazzo Ajutamicristo del XV secolo, sede istituzionale della Sovrintendenza Beni Culturali e Ambientali della Regione Siciliana”.

La denuncia

Oltre a questi, il sequestro amministrativo ha riguardato le apparecchiature elettroacustiche musicali perché usate senza le necessarie autorizzazioni per l’intrattenimento musicale. La denuncia al titolare del pub è poi scattata per “occupazione del suolo pubblico, per avere deturpato cose di interesse storico ed artistico, per l’edificazione abusiva di una struttura edile di ampliamento dell’immobile e per danneggiamento”.