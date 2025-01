Dal negozio di surgelati ai terreni: sequestrati beni per un milione

L'inchiesta sul contrabbando di sigarette

PALERMO – Non solo arresti, il giudice per le indagini preliminari Claudia Rosini ha disposto il sequestro di beni che valgono un milione di euro nei confronti degli indagati per il contrabbando di sigarette.

Sarebbe stata accertata la sproporzione tra i beni nella loro disponibilità e la loro capacità reddituale.

Sotto sequestro finisce anche il negozio “Le bontà surgelate” di proprietà della moglie di uno dei principali arrestati, Antonino Li Causi, che si trova in via Gustavo Roccella. Davanti al negozio sarebbero stati fissati appuntamenti per organizzare i traffici.

L’attività prosegue sotto la gestione di un amministratore giudiziario nominato dal giudice per le indagini preliminari.

Sotto sequestro anche diverse macchine (da una Fiat 500 ad un’Audi Q8), immobili e box in via Enrico Toti e via Giovanni Verga a Palermo, magazzini e immobili a Ficarazzi, un villa a Trabia, terreni a Misilmeri e un mandarineto a Palermo. Sequestrati anche diversi conti per le scommesse on line da cui sarebbero transitati soldi ritenuti provento del contrabbando di sigarette.