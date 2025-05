Palermo, serata danzante sovraffollata: licenza sospesa per 7 giorni

Il provvedimento del questore per una discoteca del capoluogo

PALERMO – Il questore di Palermo, a far data dallo scorso 16 maggio, ha sospeso, per sette giorni, la licenza per trattenimenti danzanti presso una discoteca cittadina in zona “Fiera del Mediterraneo”. Il provvedimento è motivato da accertamenti e riscontri condotti da personale della polizia su fonti aperte che preannunciavano, in quella discoteca, lo svolgimento di una serata danzante per il 30 marzo.

Gli agenti hanno, in effetti, verificato come in quella data ed in quel sito si sia svolta una serata danzante arricchita dall’esibizione di un artista di fama internazionale, alla presenza di un rilevante numero di spettatori. Ai fini dell’adozione del provvedimento sospensivo rileva la circostanza che il numero di spettatori presenti fosse quasi doppio rispetto a quello consentito in licenza.

L’importante surplus di partecipanti ed il conseguente sovraffollamento hanno generato un intollerabile pericolo per i clienti, tenuto conto, tra le altre mancanze, dell’assenza degli spazi per contenerli e dell’assenza di adeguate vie d’esodo per deflusso ed evacuazione. Accertate queste violazioni dei limiti di capienza che hanno messo in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica, hanno evidentemente delineato un abuso del titolo di autorizzazione che, è stato sospeso per sette giorni.