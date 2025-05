Palermo, serata non autorizzata: sequestrato un locale e le attrezzature

Circa 600 persone stavano ballando e bevendo

PALERMO – Gli agenti della polizia di Stato di Palermo, nell’ambito di predisposti servizi mirati a contrastare il fenomeno della “malamovida”, hanno sospeso una serata danzate non autorizzata, sequestrato il locale e l’attrezzatura utilizzata.

I poliziotti hanno appreso dell’evento tramite apposita locandina ed altre forme di promozione pubblicitaria sui comuni social network, con l’esibizione di un dj.

I poliziotti dopo avere appurato che all’interno della struttura era in corso di svolgimento un’attività di pubblico spettacolo (con musica ad alto volume, ed addetti alla sicurezza all’ingresso del locale, con mansioni di controllo degli accessi e verifica del possesso dei titoli di ingresso), hanno fatto accesso nella struttura.

Una volta all’interno, gli agenti hanno scoperto un’area esterna allestita con un punto ristoro all’interno di una roulotte, un’area bar interna coperta, arredata con un bancone per la mescita, a fianco della quale si esibiva un dj in area adibita a pista da ballo servita da strumentazione, con numerosi avventori intenti a ballare.

Sul posto è stato identificato l’organizzatore dell’evento che, nella circostanza, non produceva alcuna licenza di pubblico spettacolo per l’evento in atto ne alcuna perizia fonometrica della strumentazione musicale adoperata, per cui si procedeva con la relativa contestazione per la violazione della legge sull’impatto acustico.

L’evento è stato dunque interrotto.

I poliziotti hanno proceduto al sequestro preventivo dell’area destinata a pista da ballo e della strumentazione musicale impiegata, al fine di prevenire la reiterazione del reato, deferendo in stato di libertà l’organizzatore dell’evento per il reato di cui all’art. 681 c.p. in relazione all’art. 80 T.U.L.P.S..

Il sequestro preventivo operato dal personale intervenuto è stato convalidato dalla competente A.G.