Ceccaroni: “A Palermo pubblico da Serie A. Il nostro obiettivo è chiaro”

PALERMO – Il primo gol con la maglia rosanero è difficile da dimenticare. A maggior ragione se vai in rete sotto la Curva Nord in una gara non facile come quella con il Sudtirol. A parlarne è Pietro Ceccaroni, difensore del Palermo intervenuto ai microfoni ufficiali del club: “Domenica l’apporto dei nostri tifosi è stato fondamentale, ci hanno spinto dall’inizio alla fine, anche dopo il gol subito. Sono stati sempre vicini a supportarci, è stata la spinta fondamentale per la nostra rimonta. Giocare davanti a 25.000 persone è veramente un pubblico da Serie A. Non mi era mai capitato in carriera, è un’emozione unica. Penso che per tutti sia una spinta, un motivo in più per dare sempre il massimo”.

“Il primo gol in rosanero è stato veramente speciale – spiega Ceccaroni – . Farlo davanti ai miei genitori, che per la prima volta sono venuti al Barbera, è stato ancora più bello. Lo dedico a loro e soprattutto a mia moglie che è sempre presente. Sono stato contento di averlo fatto davanti alle persone per me più care. Dieci marcatori diversi? Un motivo per cui tutta la squadra può dare una mano a fare gol, non solo gli attaccanti. Questo è quello che ci chiede il mister durante la settimana. Tutti possono essere protagonisti, sia in fase offensiva che difensiva”.

Il Palermo sabato 7 ottobre affronta il Modena prima della sosta per le nazionali: “Abbiamo subito una sfida importante, vogliamo chiudere bene questo ciclo di partite ravvicinate per poi lavorare duramente nella sosta e compattarci ancora di più come nel mese precedente. Conosciamo bene il Modena, è una squadra molto forte che si è rinforzata molto e ha cambiato tanto quest’anno, anche l’allenatore. Propone un calcio propositivo, dovremo prepararla bene come abbiamo sempre fatto. Ci faremo trovare pronti, daremo il massimo”.

“Sappiamo bene che il nostro obiettivo è quello di essere competitivi per la Serie A – conferma il difensore dei rosanero -. Faremo di tutto per rimanere nelle parti alte della classifica fino alla fine. Sappiamo che dobbiamo lavorare duro ogni giorno per farlo, non si può fare solo a parole, ma il campo deciderà dove potremo arrivare. Dopo il mercato estivo sappiamo che in squadra c’è molta competizione. Tutti i ventidue giocatori sono molto forti, il livello degli allenamenti infatti è molto alto. Chiunque ha giocato ha dimostrato di essere all’altezza e tutti possono dare il proprio contributo, sia dall’inizio che entrando dopo. Lo abbiamo visto in diverse occasioni, anche chi gioca 10 minuti cambia le partite”.

Il centrale di difesa dei rosanero, arrivato nell’ultima sessione estiva di calciomercato, si sofferma anche sulle strutture del club rosa e sul capoluogo siciliano che ormai vive da un paio di mesi: “Il centro sportivo a Torretta sicuramente è un’arma in più per tutti. Quando si ha tutto a disposizione si lavora meglio e si riesce a stare più tempo insieme. Così si crea un gruppo ancor più solido. Personalmente, penso che sia un posto unico in Italia, ti mette serenità, si sta molto bene. Quando i lavori saranno tutti finiti sarà un’arma in più per la società”.

“Il City Football Group si è fatto sempre sentire vicino alla squadra sin dal ritiro. Mi sto ambientando molto bene a Palermo, sono qui con mia moglie Federica. Ci stiamo trovando davvero bene, la gente è molto calorosa ed è molto bello girare in città. Ci piace molto Mondello e il mare e per noi è un posto magnifico”, conclude Ceccaroni.