Palermo, la nuova proprietà pronta a presentarsi in conferenza

Il passaggio di proprietà avverrà nel mese di luglio. Nel frattempo Mirri lavora agli ultimi dettagli

PALERMO – Il Palermo si prepara a cambiare proprietà. È ormai noto che la maggioranza del club (80%) sta per essere ceduta al City Group, con un esborso tra 13 e i 15 milioni di euro e la restate parte (20%) resterà in mano a Dario Mirri. Per rendere tutto ufficiale si attende il primo giorno del mese di luglio che aprirà formalmente la stagione 22/23, con il Palermo che torna in Serie B.

In queste settimane Dario Mirri ha lavorato gomito a gomito con i dirigenti scelti dal City Group che guideranno il Palermo del futuro. La nuova proprietà si dovrà presentare alla città e dovrà esporre il proprio progetto. Questo avverrà tramite una conferenza che, con tutta probabilità, è in programma martedì 28 giugno allo stadio Barbera, che dovrebbe anticipare le firme dal notaio per il passaggio delle quote.

Intanto vanno avanti gli incontri tra gli attuali impiegati del Palermo e del Manchester City. Nella giornata di ieri Federico Genovesi, attuale fisioterapista della squadra di Guardiola in Inghilterra, ha incontrato lo staff sanitario del club di viale del Fante. Per lui un passato tra le fila del club rosanero nelle stagioni dal 2012 al 2016. Oggi pomeriggio, invece, altri dipendenti incontreranno coloro che lavorano nel City, in modo tale da uniformare il metodo di lavoro.