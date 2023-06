Palermo, torna la Sferra Swim con Awaya

L'appuntamento è fissato per il 10 Giugno alle 10.00 nelle acque antistanti il Circolo Velico Sferracavallo

PALERMO – “Sarà una festa del nuoto, dello sport”. Giuseppe Giunchiglia, Presidente del circolo velico Sferracavallo, annuncia la seconda edizione della Sferra Swim Cup, nel Golfo di Mondello con due partner d’eccezione: Awaya, marchio leader nell’abbigliamento tecnico per il nuoto e Tecnica Sport, il punto di riferimento degli sportivi palermitani.

NUOTO IN ACQUE LIBERE

“Siamo giunti alla seconda edizione della Sferra Swim Cup – spiega Giuseppe Giunchiglia, Presidente del circolo velico Sferracavallo – quest’anno inserita nel calendario ai primi di giugno e quindi all’apertura della stagione di nuoto in acque libere. Lo spirito della manifestazione – continua – è di festa, più che una gara di nuoto è una festa del nuoto, che vedrà coinvolti sportivi di tutte le età, dai giovani, gli agonisti, i master, i pallanuotisti. Sarà un momento intenso per la vita del circolo, che da sempre non è vicino solo alle attività veliche ma a tutti gli sport”.

NUOTO E COSTUMI: L’IDEA DI DUE PALERMITANE

Paola e Silvia Saitta, due imprenditrici palermitane, fondatrici di Awaya, uno dei marchi cult dell’abbigliamento tecnico per il nuoto e il triathlon, forniranno le cuffie personalizzate a tutti i partecipanti. “Abbiamo deciso – spiegano le sorelle Saitta – di supportare questa importante manifestazione perché trasformare in festa un appuntamento agonistico, rientra nel nostro spirito”.

L’appuntamento è fissato per il 10 Giugno alle 10.00 nelle acque antistanti il Circolo Velico Sferracavallo; il percorso sarà di 1.200 metri. La premiazione alle ore 18, e a seguire lo Sferraswim Party.

