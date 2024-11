Palermo, shock al canile municipale: il video del cane aggredito e ucciso

Ferrandelli: "Il responsabile pagherà"

PALERMO – Momenti di paura e terrore all’interno del canile municipale di Palermo. Nella serata di ieri, mercoledì 20 novembre, un cane è stato aggredito da altri cani che gli hanno procurato delle ferite. Le ferite erano gravi al punto da dover obbligare ad un ricovero in una clinica veterinaria dove, questa mattina, è purtroppo deceduto.

Il video social

Un ragazzo che vive nei paraggi del canile ha pubblicato un video sui propri canali social. In questo video si vede l’animale morente disteso per terra, senza che nessuno intervenga. Nel video si sente la voce del ragazzo che racconta di aver informato gli impiegati del canile che in quel momento erano presenti ma che nessuno di loro è intervenuto.

Proprio su questo l’assessore al benessere animale, Fabrizio Ferrandelli, ha avviato un’ispezione per capire cosa è accaduto e se all’interno del canile, in quel momento, c’era o meno il personale e perché non è intervenuto.

Il cane era stato portato, sempre nella giornata di ieri, all’interno del canile municipale, insieme ad altri due cani, dagli agenti della polizia municipale che avevano sequestrato i tre animali perché le condizioni igienico-sanitarie non erano delle migliori.

Ferrandelli: “Faremo ispezioni per capire di chi è la responsabilità”

“I cani erano da poco entrati – racconta l’assessore al benessere animale Fabrizio Ferrandelli – e sono state eseguiti tutti i controlli e la normale profilassi. Proprio questo cane, che poi è stato aggredito, presentava le maggiori criticità”.

“Io ho ricevuto una telefonata da parte di un animalista che mi segnalava che un ragazzo aveva allertato il canile per raccontare di questa lite tra gli animali, ma non era stato preso sul serio“.

“A quel punto ho chiamato il direttore del presidio e il veterinario che sono arrivati immediatamente all’interno del canile e hanno portato il cane in clinica dove, purtroppo, questa mattina è morto“.

L’assessore non farà cadere nel vuoto quanto accaduto, ma è pronto ad accertare le responsabilità: “È stata predisposto un’ispezione ma anche un’indagine interna per chitare tutti i contorni che possono emergere. Sarà necessario se ci sono responsabilità tra chi era in servizio e cosa ha fatto, perché non ritengo normale tutto questo“.

“Chi ha delle responsabilità pagherà. Non restituirà certamente il cane – ha concluso Ferrandelli – ma impedirà che altri cani si trovino in questa situazione”.