Il calciatore verrà valutato quotidianamente in vista della sfida di Terni

PALERMO – Il difensore della squadra rosanero Ales Mateju, in seguito ad un affaticamento muscolare, ha proseguito in data odierna, mercoledì 5 ottobre, un lavoro differenziato programmato. Il calciatore verrà valutato giornalmente in vista della gara di sabato prossimo a Terni, valida per l’ottava giornata del campionato di Serie B.