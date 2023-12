Palermo, si insedia Colucciello: nuovo comandante della polizia municipale

Il generale napoletano è stato nominato a settembre

PALERMO – A Palermo, si è insediato il nuovo comandante della polizia municipale: Angelo Colucciello. Il generale, che avrà un incarico di tre anni, prende il posto di Margherita Amato, che sarà destinata ad un altro incarico all’interno dello stesso corpo di polizia municipale.

Chi è Angelo Colucciello

Colucciello ha 54 anni ed è nato a Napoli. Ha già svolto incarichi in Sicilia: è stato infatti in servizio al Comando provinciale dei carabinieri di Palermo come capo ufficio. Pochi mesi fa è stato individuato al termine di una selezione comunale che ha visto coinvolti 29 candidati e lo scorso settembre è stato nominato dal sindaco di Palermo Roberto Lagalla.