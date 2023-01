Palermo, si sblocca l’affare Verre. A sinistra si avvicina Martella

Gli ultimi aggiornamenti sul calciomercato rosanero

PALERMO – Con la gara di Ascoli alle porte non si ferma, in casa Palermo, il lavoro di Leandro Rinaudo per chiudere gli ultimi colpi di calciomercato. Il direttore sportivo rosanero, con l’apporto di Zavagno e Bigon, si sta muovendo per consegnare al tecnico Corini gli ultimi innesti e completare la rosa in visto del prosieguo del campionato di Serie B.

PALERMO-VERRE, C’E’ IL VIA LIBERA

Dopo settimane di attesa sembra essere davvero fatta per l’approdo di Valerio Verre a Palermo. Il centrocampista della Sampdoria è da tempo promesso sposo dei rosanero, con accordi già raggiunti tra tutte le parti in causa, ma il club blucerchiato ha finora temporeggiato per trovare il sostituto del classe 1994 che non è mai arrivato.

Negli ultimi giorni il Palermo, stanco di aspettare, avrebbe accelerato i tempi e nella serata di ieri la Sampdoria avrebbe finalmente dato il via libera definitivo alla chiusura della trattativa. Salvo clamorosi nuovi risvolti si attendono, quindi, soltanto le visite mediche e l’ufficialità per porre fine alla trattativa più chiacchierata del mercato rosanero.

Con l’approdo di Verre il Palermo, oltre ad assicurarsi un profilo di grande duttilità e spessore per la categoria, dovrebbe chiudere il mercato in entrata in mediana che presto riaccoglierà a pieno regime l’infortunato Claudio Gomes. Sembrerebbero destinate a tramontare, quindi, le piste seguite negli ultimi giorni ovvero quelle relative a Barberis, al giovane Praszelik del Verona e ai centrocampisti del Brescia Ndoj e Bisoli.

MARTELLA IN ASCESA, SI GUARDA ANCHE IN ATTACCO

Oltre al capitolo Verre rimane ancora aperta la situazione relativa alle corsie. A livello numerico, in questo momento, i rosa sono in emergenza soprattutto a sinistra con il solo Sala a disposizione del tecnico Corini dopo le partenze di Devetak e Crivello. Per affiancare l’esterno scuola Sassuolo sembrano essere in rialzo le quotazioni di Bruno Martella, in forza alla Ternana e già allenato dall’allenatore rosanero ai tempi di Brescia, con i rosa che potrebbero affondare a breve il colpo decisivo.

Occhi puntati, in questi ultimi giorni di mercato, anche sull’attacco nel caso di una partenza dell’ultimo minuto di uno tra Soleri e Vido. Nelle ultime ore si sarebbe registrato l’interesse dei rosa per Sebastiano Esposito, punta di proprietà dell’Inter e attualmente in prestito all’Anderlecht in Belgio. Il giocatore avrebbe espresso il desiderio di fare ritorno in Italia e proprio i rosa sarebbero tra le squadre interessate al giovane classe 2002. Sullo sfondo, infine, anche la suggestione La Gumina che a Palermo occuperebbe lo slot legato al giocatore bandiera e sul quale vi è anche l’interesse della Reggina.