Sanità, terreno di caccia tra “terrorismo” e “club del potere”

Il blitz di ieri ha svelato un nuovo capitolo, ma potrebbe non essere l'ultimo

PALERMO – “Club del potere”, “azione di terrorismo”, “gioco al massacro”, “stai attento”. Si potrebbe continuare a lungo. Il secondo capitolo dell’inchiesta “Sorella sanità” e il blitz dei finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria, conferma che la sanità, appunto, è terreno di caccia di dirigenti pubblici e imprenditori senza scrupoli. “Cammelli con le gobbe”, così venivano chiamate le mazzette. “Tante gobbe” facilitavano le cose.

Attorno a Fabio Damiani ruotava un sistema di tangenti che egli stesso ha contribuito a svelare. Era arrivato all’Asp di Palermo nel 2003 come responsabile del settore economico-finanziario e provveditorato. In precedenza era stato dipendente amministrativo dell’azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello, sempre a Palermo, e nel 2013 commissario liquidatore dell’ente di formazione Ciapi.

Nel maggio 2016 Damiami diventa l’uomo chiave degli acquisti per la sanità siciliana. Viene chiamato a guidare la Centrale unica di committenza, creata con una norma della Finanziaria regionale e che recepisce le norme nazionali sugli appalti. Una sorta di “Consip” siciliana. Dalle sue mani passano gare per miliardi. In realtà la centrale unica non è mai entrata a pieno regime.

Nel novembre 2018 Damiani vien scelto per ricoprire il ruolo di commissario straordinario dell’Asp di Trapani. Una carriera da superburocrate la sua, capace di resistere all’alternanza politica. Vicino a Forza Italia, poi uomo della stagione di Rosario Crocetta al grido legalità, legalità, infine meritevole della fiducia di Nello Musumeci.

Centrosinistra e centrodestra si passavano il testimone e Damiani, il competente Damiani, restava in sella. Concentrava il potere nelle sue mani e i soldi delle tangenti nelle sue tasche. Almeno così è convinta la Procura di Palermo, seppure lui abbia sempre detto che la cifra sia inferiore a quella che gli viene contestata.

Stavolta l’inchiesta complessivamente avrebbe fatto emergere tangenti per 700 mila euro a fronte di appalti per 700 milioni. Sì, 700 milioni per potenziare la malandata sanità siciliana che arranca nella qualità e nella quantità dei servizi e delle prestazioni offerte ai cittadini.

Manganaro ha giustificato certi suoi comportamenti, definendoli una “risposta ai diversi gruppi di potere che si muovevano in Asp”. E ha fatto i nomi di chi li rappresenterebbe questi gruppi. Non tutti sono stati raggiunti da un provvedimento giudiziario, sia nella prima che nella seconda inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Sergio Demontis e dai sostituti Giovanni Antoci, Giacomo Brandini e Andrea Zoppi.

Potrebbero non avere avuto colpe, oppure sono ancora al centro dell’inchiesta che ha svelato e confermato quanto facile fosse truccare o pilotare una gara. A volte bastava che un imprenditore pagasse un albergo di lusso.

I primi due giorni di settembre 2016 Damiani soggiornò presso l’Hotel Mandarin Oriental sul Lago di Como. Il conto – poco più di novemila euro – fu pagato da Salvatore Manganaro, che sarebbe poi divenuto il suo imprenditore di riferimento, e dall’impresa Vivisol.

Solo che i soldi furono accreditati direttamente sulla carta di credito di Damiani che temette di essere smascherato. Nel 2017 la commissione di gara, presieduta da Damiani, decretò la vittoria di Vivisol per l’ossigenoterapia a domicilio. Fu poi il Tar ad annullare la gara. Altre volte filò tutto liscio.