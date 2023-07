Palermo, sit-in di protesta dei lavoratori della Karol

La nota dei sindacati di categoria: non pagate le mensilità di aprile, maggio e giugno

PALERMO – Sit in di protesta questa mattina dei lavoratori della Karol a Palermo per i mancati pagamenti da parte della struttura sanitaria.

“Considerato che nonostante la calendarizzazione degli stipendi arretrati non sono stati ancora arrivati i pagamenti – dicono Michele Morello dalla Fp Cgil, Alfredo Orofino della Uil e Antonio Ruvolo della Fials – sollecitiamo ancora una volta l’amministrazione Karol a provvedere al saldo delle mensilità dei mesi di aprile, maggio e giugno. Non riteniamo che i ritardi dei pagamenti da parte dell’Asp Palermo siano tali da giustificare i mancati pagamenti. Inutile rappresentare il grave stato di disagio economico in cui versano i lavoratori e il grande senso di frustrazione con il quale convivono e sono costretti a lavorare, considerato che sono oramai stremati da una situazione di indigenza personale e familiare, determinata dalle inadempienze della società nei loro confronti”.

Se oggi non si troverà una soluzione i sindacati preannunciano altre forme di protesta tra cui lo sciopero e una nuova assemblea per mercoledì prossimo davanti all’assessorato regionale alla Sanità.