Palermo, situazione infortuni: Lucioni e Baniya parzialmente in gruppo

Preoccupazione per Blin, anche Pierozzi con i compagni

PALERMO – Prosegue la preparazione dei rosanero al Palermo CFA di Torretta in vista della prossima sfida casalinga contro il Cesena. La compagine del capoluogo siciliano, sotto la guida di Alessio Dionisi, vuole vincere davanti al proprio pubblico per proseguire anche la scia di risultati utili consecutivi ottenuti fino a questo momento.

L’allenatore dei rosanero rimane, comunque, tra gioie e dolori per i diversi infortuni che stanno colpendo la sua squadra. Il portiere Alfred Gomis potrebbe recuperare a fine stagione e dunque è da ritenere completamente out (intervento perfettamente riuscito per la ricostruzione del tendine rotuleo del ginocchio destro). Di Bartolo invece, reduce dalla frattura del quinto metatarso del piede destro di fine luglio, potrebbe recuperare presto.

Le buone notizie arrivano per il reparto difensivo. Lucioni e Baniya, infatti, hanno lavorato parzialmente in gruppo nelle ultime ore e potrebbero essere già convocati per la sfida di sabato pomeriggio. Il primo è fermo dalla settimana che ha preceduto la sfida contro il Brescia (prima giornata di campionato), a causa di una lesione parziale del labbro acetabolare sinistro. Baniya, invece, aveva rimediato rimediato una lesione al soleo della gamba destra prima della gara con il Cosenza.

Gli infortuni di Verre, Blin e Pierozzi

A centrocampo resta ancora ai box Valerio Verre, infortunatosi in allenamento anche lui prima del match contro i calabresi. Lesione al retto femorale sinistro la diagnosi degli esami strumentali dell’ex Sampdoria.

Desta molta preoccupazione, invece, la condizione fisica di Alexis Blin. Il francese ha lasciato anzitempo il campo durante la sfida contro la Juve Stabia dell’ultimo turno di campionato. Intorno alla mezzora di gioco l’ex Lecce ha accusato un problema muscolare alla coscia sinistra. Ha lasciato il terreno di gioco con una borsa del ghiaccio nella parte posteriore della gamba e il calciatore sembrava avere serie difficoltà a stare in piedi.

Prima della gara contro il Cosenza si era fermato anche Stredair Appuah, in seguito ad un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Il giovane attaccante francese, però, è tornato disponibile già per la gara contro le Vespe.

E proprio contro quest’ultime anche Niccolò Pierozzi era stato sostituito per un problema alla caviglia dopo uno scontro di gioco vicino i led pubblicitari. Alla fine, però, non sembra essere nulla di rilevante e il terzino di Firenze (anche lui in gruppo per gli allenamenti) dovrebbe poter essere convocato per la gara contro il Cesena.