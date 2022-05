Palermo, Soleri: “Il ‘Barbera’ pieno emozione indescrivibile”

"Speriamo di rendere orgogliosi i tifosi"

L’attaccante del Palermo Edoardo Soleri, al termine del match contro la Feralpisalò terminato 3-0 per i rosanero, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa: “La squadra e io personalmente siamo molto felici di questa vittoria, sappiamo però che ci sono ancora novanta minuti. Dobbiamo raggiungere la finale conquistandola sul campo. Io sono felice a Palermo e quando vengo chiamato in causa cerco di dare il massimo. Dobbiamo tutti mettere davanti il Palermo, è questo l’importante. Domani ci alleniamo qui e poi rientriamo per preparare al meglio la partita di domenica. Fisicamente sto bene per fortuna. Sulla Roma? Siamo felici per la Conference, in questa squadra siamo in cinque romanisti. Eravamo felici prima per il Palermo e poi per la Roma. Era importante vincere oggi, siamo già con la testa a domenica. Il Barbera pieno è una grande emozione per tutti. Vai sotto due a zero e continua a incitarti, è un’emozione indescrivibile. Speriamo domenica di avere tanti tifosi, sono la nostra forza. La gente si merita queste soddisfazioni per quanto ci hanno dato in questa stagione e noi speriamo di renderli orgogliosi di noi”.