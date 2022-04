Palermo, Soleri: “Il mio gol è stato un gesto istintivo”

"Sono molto felice di essere arrivato in doppia cifra, era un mio obiettivo"

PALERMO – Edoardo Soleri, attaccante del Palermo, racconta le sue emozioni in conferenza stampa dopo la vittoria per 4-0 contro il Picerno: “Sono molto felice di essere arrivato in doppia cifra, era un mio obiettivo. Aiutare la squadra è la cosa più importante. Giocare con Matteo è facile, sta facendo una grande stagione e giocando un calcio offensivo aiuta noi attaccanti a segnare di più. Mancano tre partite e dobbiamo cercare di fare più punti possibili. Mi porterò quest’anno dietro per tutta la vita, giocare con il Palermo già bastava per questo. Per me è una casualità segnare da subentrato, spero di segnare anche giocando dall’inizio. Per un giovane in Italia non è mai facile emergere. Ho giocato all’estero e forse mi ha un po’ penalizzato. Tutta questa esperienza comunque me la sto ritrovando e sono il giocatore che sono anche grazie a queste esperienze”.

“Pensiamo partita dopo partita – prosegue Soleri -, sappiamo le nostre qualità e che dobbiamo migliorare tanto, soprattutto in trasferta. Dobbiamo sfruttare le ultime tre partite in vista dei playoff. Saranno gare difficili. Il mio gol è stato un gesto istintivo, ho notato che stava n po’ alto quindi ho deciso di calciare. Lo dedico alla mia ragazza e alla mia famiglia. Penso che ognuno di noi sa le proprie qualità. Arrivato qua sapevo di dover aiutare la squadra, ho ragionato così sempre. Il Monopoli lo conosco, è una squadra difficile da affrontare in casa. Contro le squadre forti abbiamo fatto sempre buone prestazioni, ci giocheremo le nostre carte”.