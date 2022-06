Palermo, solidarietà di Miconi al presidente di Ance Catania

Il costruttore etneo ha subito un incendio a uno scavatore in un cantiere a Ravanusa

Solidarietà al presidente di Ance Catania Rosario Fresta, a seguito dell’incendio subito in un cantiere a Ravanusa, è stata espressa dal presidente di Ance Palermo Massimiliano Miconi e dal Consiglio generale dell’Associazione. “Azioni come queste – ha detto il presidente Miconi – servono a creare un clima di tensione al quale non bisogna cedere. Al presidente Fresta vanno la mia vicinanza e il sostegno delle nostre imprese del sistema Ance, nella convinzione che la denunzia sia l’unica strada da seguire quando ci si trova dinnanzi ad atti intimidatori”.