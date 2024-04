Palermo, sopralluogo alla scuola Franchetti: “Lavori procedono spediti”

L'assessore Tamajo: "Cantiere da chiudere entro l'anno"

“Alla presenza della preside Cannistraro, del dirigente dell’ufficio Edilizia scolastica Di Gangi e del consigliere Terrani, ho effettuato un sopralluogo per constatare lo stato di avanzamento dei lavori nella scuola Franchetti di via Amedeo d’Aosta”. Lo ha dichiarato l’assessore all’Istruzione del Comune di Palermo Aristide Tamajo. “I lavori procedono in modo spedito sotto la direzione dell’architetto Aiello e grazie all’alta professionalità della ditta Ennegi Service che dallo scorso dicembre ha dato una svolta operativa, garantendo la presenza giornaliera di maestranze all’interno del cantiere. Stiamo lavorando per definire la procedura dell’affitto del ramo d’azienda che ci permetterà di imprimere un’ulteriore accelerazione grazie a un completo affidamento dei lavori a Ennegi Service. Siamo convinti di avere imboccato la strada giusta per restituire la scuola Franchetti a un territorio che è rimasto per tanti anni penalizzato dall’assenza di questo presidio didattico, e stiamo insistendo affinché i lavori vengano ultimati prima del 31 dicembre, cioè la data indicata dall’impresa costruttrice per la chiusura del cantiere”.

“Il sopralluogo nei locali in ristrutturazione della scuola Franchetti è stato un momento di grande soddisfazione ed insieme di compiacimento: sarà una scuola bella, funzionale, ecologica e continuerà a svolgere nel quartiere il ruolo di presidio culturale e sociale che ha avuto nel passato. Devo riconoscere l’impegno dell’amministrazione nel riavviare un’impresa che sembrava perduta, e soprattutto attribuire grande plauso all’assessore Tamajo che ha raccolto con pazienza le preoccupazioni di questa dirigenza e di tutti i docenti, e con determinazione ha sostenuto e spronato la ripresa dei lavori”, ha commentato la Dirigente scolastica dell’IC Sauro- Franchetti, Maria Teresa Cannistraro.

“Dopo tanto buio, finalmente si vede un po’ di luce all’istituto comprensivo Franchetti in quanto i lavori di ristrutturazione sono a buon punto; ci auguriamo che possano essere ultimati in tempi brevi per alleviare le criticità a cui sono andati incontro gli studenti e i genitori. Per il territorio, la Franchetti ha rappresentato un’istituzione prestigiosa e continuerà ad essere un fiore all’occhiello di cultura e di prospettiva per i giovani studenti”, ha dichiarato il consigliere comunale Pasquale Terrani.