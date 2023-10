Palermo, mozione dei consiglieri di maggioranza: “Si sospenda la Ztl”

Lo chiedono Leto, Inzerillo, Chinnici, Bonanno e Anello

PALERMO – I consiglieri comunali di maggioranza hanno presentato una mozione per sospendere la Ztl in via Roma (tratto stazione centrale, via Cavour), in entrambe le direzioni, “al fine di decongestionare il traffico venutosi a creare a seguito dei lavori iniziati proprio ieri in via Crispi”. Lo chiedono i consiglieri Teresa Leto, Gianluca Inzerillo, Dario Chinnici, Domenico Bonanno, Alessandro Anello.

“Sospensione temporanea”

“Con questo provvedimento vogliamo diminuire i non pochi disagi dovuti ai concomitanti interventi necessari in via Crispi e che ridurrebbe anche il traffico veicolare su viale Regione Siciliana – ponte Corleone, lavori che la città attende da tanti anni e che quest’amministrazione, con grande impegno, è finalmente riuscita ad avviare. Si tratterà di una sospensione temporanea per tutta la durata dei lavori” così dichiarano in una nota i consiglieri di maggioranza.