Palermo, spacca vetrine in azione: derubato un ristorante

Portate via bottiglie di vino e altri oggetti

PALERMO – Banditi in azione a Palermo. Ad essere preso di mira, nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 gennaio, è stato il ristorante Noname di via Paolo Paternostro. Hanno spaccato l’ingresso del locale e hanno portato via bottiglie di vino e altri oggetti. Il bottino è da quantificate.

“Questa notte, anche noi, siamo stati vittima di un delinquente – scrivono i titolari -. Ormai in città le attività commerciali sono continuamente prese di mira, si ha l’impressione che si debba subire tutto questo passivamente. Ci auguriamo di essere gli ultimi ma a malincuore siamo sicuri che purtroppo non sarà così”.

Nei giorni scorsi, non molto distante da dove si trova il ristorante, è stato tentato un colpo, sempre con la tecnica della spaccata, alla profumeria Dabbene ma il bandito è stato arrestato dalle forze dell’ordine.