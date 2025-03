Spaccata al caffè letterario Kalós, l’amarezza in un post sui social

Ennesimo episodio di vetrata in frantumi

PALERMO – Furto con spaccata al caffè letterario Kalós, in via Wagner a Palermo. I titolari hanno trovato la vetrata era in frantumi.

Affidano l’amarezza ad un post sui social: “A certe persone il nostro locale piace così tanto che vogliono entrarci quando non ci siamo. Voi avete la possibilità di venirci a trovare quando siamo aperti e aiutarci a riparare i danni”.

Un episodio che va a ingrossare l’elenco dei furti denunciati. L’ultimo, due giorni fa, nel punto vendita Wind di via Ausonia a Palermo.