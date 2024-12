Palermo, spaccio di droga a Bonagia e allo Zen: scattano due arresti

L'operazione dei militari del comando provinciale

PALERMO – I carabinieri del comando Provinciale di Palermo hanno arrestato due persone per spaccio di droga. I militari del nucleo operativo Piazza Verdi con il nucleo cinofili di Palermo Villagrazia, hanno effettuato una perquisizione a casa di un 30enne del quartiere Bonagia, già sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Grazie al fiuto del pastore tedesco Ron sono stati trovati nascosti in uno scaffale metallico, tre panetti di hashish di circa 270 grammi, la somma di 3.900 euro materiale per il confezionamento ed una pistola lancia razzi modificata detenuta senza titolo.

I militari della Stazione di San Filippo Neri, in altra attività, hanno arrestato un 20enne che a bordo di una bicicletta elettrica, in via Rocky Marciano, è stato notato durante la cessione di un involucro ad un acquirente.

Nel corso della perquisizione, l’indagato è stato trovato in possesso di un paio di dosi di cocaina, nascoste all’interno di un telecomando cavo attaccato al porta chiavi della bici e della somma di 190 euro in banconote di piccolo taglio. L’acquirente, trovato in possesso di una dose di cocaina, è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di droga. Il gip di Palermo, per entrambi gli indagati ha convalidato gli arresti disponendo per il 30enne la custodia cautelare in carcere e per il 20enne l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.