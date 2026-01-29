Decisiva la segnalazione di un cittadino sull'app Youpol

PALERMO – Spaccio di droga a Brancaccio, denunciato un 18enne. I poliziotti sono giunti all’identificazione alla denuncia del giovane palermitano, grazie alla segnalazione anonima di un utente avvenuta sull’applicazione Youpol.

L’app Youpol (scaricabile gratuitamente da App Store e Play Store per smartphone, tablet e computer), è diventata uno strumento sempre più utilizzato dai cittadini poiché rappresenta una modalità “smart” di contatto con la polizia. Infatti l’accesso, con registrazione utente o in forma anonima, consente di inviare in tempo reale e direttamente alle centrali operative della Questure, messaggi e immagini di fenomeni di spaccio, bullismo o di episodi di violenza domestica.

Nei giorni scorsi, poliziotti del Commissariato di P.S. “Brancaccio” sono intervenuti nel piazzale Ignazio Calona dove era stata segnalata la presenza di un giovane, di cui era fornita dettagliata descrizione, intento a spacciare droga. Il cittadino che ha inviato la segnalazione ha inoltre riferito che in prossimità di alcune aiuole e di un cassonetto di raccolta di materiali edili era nascosta la sostanza stupefacente. Giunti sul posto gli agenti hanno identificato il giovane che, durante l’ispezione dei luoghi, ha accentuato il suo stato di apprensione e insofferenza quando i poliziotti hanno trovato nel cassonetto segnalato 17 dosi di crack e cocaina.

Il diciottenne, che ha rivendicato come propria la droga, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La polizia ribadisce come le segnalazioni, che siano al numero di emergenza 112, o mediante l’app Youpol, siano importanti poiché consentono interventi repentini delle forze di polizia a tutela della sicurezza della collettività.